Somaspor telafi arıyor

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SOMA, (DHA)TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 4 maçlık yenilmezlik serisinin ardından evinde Tarsus İdman Yurdu'na tek golle teslim olan Somaspor, yarın Bayburt Özel İdarespor deplasmanında telafi arayacak. Bayburt Genç Osman Stadı'nda saat 14.30'da start alacak mücadeleyi Lütfullah Aslan yönetecek. Grupta Somaspor'un 7 hafta sonunda 8 puanı bulunuyor. Henüz galibiyetle tanışamayan, oynadığı 7 maçın 6'sını kaybeden Bayburt temsilcisi ise 1 puanla sonuncu sırada yer alıyor.DHA-Spor Türkiye-Manisa / Soma SOMA, (DHA)

2022-10-04 11:26:25



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