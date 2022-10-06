Somaspor deplasmanda farklı

SOMA, (DHA) - TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta hafta içi mesaisinde konuk olduğu Bayburt Özel İdarespor'u 3-0 mağlup eden Somaspor, dış saha maçlarında sergilediği peformansla fark yarattı. Son 2 deplasmanda sınavında Ankaraspor ve Bayburt'u 3-0'lık skorlarla dize getiren siyah-beyazlılar, topladığı 11 puanın 7'sini gurbette hanesine yazdırdı. Grupta dış saha puan tablosunda 2'nci sırayı alan Somaspor, iç saha karnesine göre 16'ncı basamakta yer buldu. İlk 4 haftada 2 beraberlik, 2 yenilgiyle kötü başladığı ligde son 4 maçı ise 3 galibiyet, 1 mağlubiyetle geçip üst sıralara tırmanan Soma temsilcisi pazar günü İnegölspor'u konuk edecek.DHA-Spor Türkiye-Manisa / Soma SOMA, (DHA)
2022-10-06 11:31:27
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