Somaspor'un rakibi İnegölspor

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SOMA, (DHA) TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta hafta içinde deplasmanda Bayburt Özel İdare Spor'u 3-0 yenerek son 4 maçta 3 galibiyetle çıkışa geçen Somaspor, yarın evinde İnegölspor'la karşı karşıya gelecek.Soma Atatürk Stadı'nda Onur Bingöl'ün yöneteceği karşılaşma saat 15.30'da başlayacak. Grupta 8 maçta 11 puanı bulunan Somaspor'da teknik direktör Burhanettin Basatemür, taraftardan destek beklediklerini belirterek, "Bayburt galibiyetiyle hepimiz moral bulduk. İnegölspor karşılaşmasını da kayıpsız geçip tırmanışımızı sürdürmek istiyoruz" dedi. DHA-Spor Türkiye-Manisa / Soma SOMA, (DHA)

2022-10-08 10:48:03



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