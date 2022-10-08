SMA hastası Duru için anlamlı turnuva



Emre SAÇLI / SALİHLİ, (DHA) MANİSA'nın Salihli ilçesinde SMA hastası 2.5 yaşındaki Duru Sağlık için Misli.com Sultanlar Ligi ekiplerinden SigortaShop Spor Kulübü öncülüğünde düzenlenen Sardes Kupası Voleybol Turnuvası başladı. Salihli Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen, tüm geliri Duru'nun tedavisi için kullanılıp 3 gün sürecek olan turnuvaya SigortaShop Spor Kulübü'nün yanı sıra Galatasaray, Çukurova Belediye Adana Demirspor ve Aydın Büyükşehir Belediyespor katıldı.

Turnuva öncesi gazetecilere açıklamalarda bulunan SigortaShop Spor Kulübü Başkanı Aydın Kaya, "Böyle bir sosyal sorumluluk projesinde yer aldığımız için mutluyuz. Umarız iyi bir gelir elde ederek Duru Sağlık'ın tedavisi için gerekli olan paranın toplanmasına bir nebzede olsa katkı olur. Turnuvaya katılarak destek olan takımlara teşekkür ederim" dedi. Duru'nun annesi Hatice Sağlık ise, Manisa Valiliği onaylı yardım kampanyası tedavi masrafları için gerekli olan paranın şuana kadar yüzde 64'ünün toplandığını söyledi.

"NE OLUR SESİMİZİ DUYUN"

Hatice Sağlık, "Kızımızın yaşama tutunması için gerekli olan paranın toplanması adına bugüne kadar çok sayıda sosyal sorumluluk projesi düzenlendi. Bu turnuvada bunlardan birisi. Duru'nun tedavi masrafları için gerekli olan paranın yüzde 64'ü toplandı. Tedavi olabilmesi için Duru'nun belirli bir kilonun üzerine çıkmaması lazım. 900 gram daha alırsa tedavisi riskli olacak. Daha fazla kilo almaması için çocuğumu bazen günde bir defa beslemek zorunda kalıyorum. Aç yattığı içinde sürekli ağlıyor. Ne olur sesimizi duyun" dedi.

SigortaShop Spor Kulübü Merve İzbilir ise, "SMA hastası Duru'nun kurtulması için başlatılan sosyal sorumluluk projesinin içinde yer aldığımız için çok mutluyuz. İnşallah bir faydamız olur ve Duru'nun kurtulması için gerekli olan paraya bizde katkıda bulunmuş oluruz" ifadelerini kullandı.

Turnuva, SigortaShop Spor Kulübü ve Galatasaray karşılaşması ile start aldı. Karşılaşmayı Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Oktay Ayaz, Teknik Direktörlerden Ertuğrul Sağlam ve voleybol severler izledi.DHA-Spor Türkiye-Manisa / Salihli Emre SAÇLI / SALİHLİ, (DHA)

2022-10-08 12:39:39



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