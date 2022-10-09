Somaspor - İnegölspor: 3-1

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Şevket YILMAZ / SOMA, (DHA)STAT: Atatürk

HAKEMLER: Onur Bingöl, Osman Baruk, Recep Güneş

SOMASPOR: Muharrem Yavuzhan, Murat (Dk. 85 Kadir Karış), Kadir Kurt, Oğuzhan, Can (Dk. 67 Emrecan), Yusuf Türk (Dk. 84 Eray), Yusuf Tursun (Dk. 55 Erdem), Mustafa, Kenan, Yılmaz (Dk. 85 Mücahit)

İNEGÖLSPOR: Sercan Orhan, Hamza (Dk. 78 Enes), Batuhan, Furkan, Bahadır (Dk. 78 Emir), Medeni (Dk. 68 Yunus), Yılmaz (Dk. 78 Kadir), Taylan (Dk. 68 Hüseyin), Ersel, Serhat

GOLLER: Dk. 35 Furkan (İnegölspor) Dk. 42 Yusuf Türk, Dk. 64 Can, Dk. 89 Mücahit (Somaspor)

SARI KARTLAR: Yusuf Tursun (Somaspor), Batuhan (İnegölspor)TFF 2´nci Lig Beyaz Grup´ta geçen hafta Bayburt Özel İdare Spor´u deplasmanda 3-0 yenen Somaspor, evinde İnegölspor´u da 3-1 yenerek 2´de 2 yaptı. Konuk İnegölspor 35´inci dakikada Furkan´ın golüyle öne geçti: 0-1. Somaspor, 42´nci dakikada Yusuf Türk ile beraberliği yakaladı ve ilk yarı 1-1 bitti. Somaspor 64´te Can´la 2-1´i buldu. Maçta son sözü 89´da Mücahit söyledi. Somuspor bu galibiyetle puanını 14 çıkarıp zirve yarışına ortak olurken, İnegölspor 7 puanda kaldı.DHA-Spor Türkiye-Manisa / Soma Şevket YILMAZ

2022-10-09 17:48:41



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