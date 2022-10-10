Somaspor zirveye yürüyor



SOMA, (DHA) TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta evinde İnegölspor'u 3-1 yenen Somaspor zirve yürüyüşünü sürdürdü. İlk 4 haftada hiç galip gelemediği grupta oynadığı son 5 maçında 4'üncü galibiyetini alan Somaspor, puanını 14'e çıkarıp Play-Off hattında adını 5'inci sıraya yazdırdı.

Teknik direktör Burhanettin Basatemür, iyi bir dönem geçirdiklerini söyledi. Ligin ilk 4 haftasını kazanamadan geçtiklerini hatırlatan Basatemür, "Ardından toparlandık ve art arda iyi sonuçlara imza attık. Son 5 maçımızda 4'üncü galibiyetimiz oldu. Bu da bizi yukarılara çekti. Serimizi sürdürüp daha da iyi yerlere geleceğiz" açıklamasını yaptı.

Somaspor, hafta sonunda deplasmanda Anagold 24Erzincanspor'la karşılaşacak.

DHA-Spor Türkiye-Manisa / Soma SOMA, (DHA)

2022-10-10 11:23:35



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.