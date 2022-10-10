Somaspor zirveye yürüyor

SOMA, (DHA) TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta evinde İnegölspor'u 3-1 yenen Somaspor zirve yürüyüşünü sürdürdü. İlk 4 haftada hiç galip gelemediği grupta oynadığı son 5 maçında 4'üncü galibiyetini alan Somaspor, puanını 14'e çıkarıp Play-Off hattında adını 5'inci sıraya yazdırdı.
Teknik direktör Burhanettin Basatemür, iyi bir dönem geçirdiklerini söyledi. Ligin ilk 4 haftasını kazanamadan geçtiklerini hatırlatan Basatemür, "Ardından toparlandık ve art arda iyi sonuçlara imza attık. Son 5 maçımızda 4'üncü galibiyetimiz oldu. Bu da bizi yukarılara çekti. Serimizi sürdürüp daha da iyi yerlere geleceğiz" açıklamasını yaptı.
Somaspor, hafta sonunda deplasmanda Anagold 24Erzincanspor'la karşılaşacak.
DHA-Spor Türkiye-Manisa / Soma SOMA, (DHA)
2022-10-10 11:23:35
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