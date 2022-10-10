İş yerinde sentetik ecza hap satışına tutuklama

Doğan ÇİZMECİ/ MANİSA, (DHA)MANİSA'nın Turgutlu ilçesindeki iş yerinde sentetik ecza hap sattığı belirlenen U.B. (31), polisin operasyonuyla yakalanarak tutuklandı.
Turgutlu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, şüpheli hareketleri olan kişiyi durdurup, üst araması yaptı. Üzerinden 4 sentetik ecza hap çıkan şüpheli hakkında işlem yapıldı. Şüphelinin hapları U.B.'den satın aldığı belirlendi. Ekipler, U.B.'nin iş yerine operasyon düzenlendi. Yapılan aramada 118 sentetik ecza hap, 7, 65 milimetre çapında ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 160 bin TL ele geçirildi. Gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen U.B., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Turgutlu Doğan ÇİZMECİ
2022-10-10 14:03:32
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