Manisa'da lastiği patlayan süt kamyoneti devrildi; şoför yaralı

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Hasan YİĞEN/ MANİSA, (DHA)MANİSA'da, lastiğin patlamasıyla kontrolden çıkan süt toplama kamyoneti, trafik işaret levhalarına çarpıp, devrildi. Araçta sıkışan şoför Yüksel Ülkü, itfaiye ekiplerince yaralı kurtarılarak, hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında, Kula ilçesi İzmirAnkara yolu Körez kavşağı yakınlarında meydana geldi. Uşak'tan İzmir yönüne giden Yüksel Ülkü'nün kullandığı 34 NU 675 plakalı süt toplama kamyoneti, lastiğin patlaması sonucu kontrolden çıkıp, yolun sağ tarafındaki trafik işaret levhalarına çarparak devrildi. Araçta sıkışan kamyonet şoförü Ülkü, çevredekilerin ihbarıyla gelen itfaiye ekiplerince yaralı kurtarıldı. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan ve ambulansla götürüldüğü Kula Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Yüksel Ülkü'nün sağlık durumunun iyi olduğu, öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Kula Hasan YİĞEN

2022-10-10 15:29:30



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.