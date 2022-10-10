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Manisa'da FETÖ operasyonu: 14 gözaltı

DHA

Manisa'da FETÖ operasyonu: 14 gözaltı


Ersan ERDOĞAN/ MANİSA, (DHA)MANİSA'da, FETÖ/PDY'nin 'güncel öğrenci' ve 'kadın' yapılanmalarına yönelik düzenlenen operasyonda, 14 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, sabah saatlerinde FETÖ/PDY'nin 'güncel öğrenci' ve 'kadın' yapılanmalarına yönelik operasyon düzenledi. Eş zamanlı baskınlarda 14 şüpheli, gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise 30 bin 946 dolar, 2 bin 550 euro ve 122 bin 235 TL ile çok sayıda cep telefonu, SIM kart, tablet ve bilgisayara el koyuldu. Soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa Ersan ERDOĞAN
2022-10-10 15:50:25

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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