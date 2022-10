Manisa'da kamyonet ve motosiklet çarpıştı; baba yaralandı, oğlu öldü

Doğan ÇİZMECİ/ MANİSA, (DHA)MANİSA'da, kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü Ferdi Badan (35) yaşamını yitirirken, arkasında oturan babası Devran Badan (65) yaralandı. Boş sulama kanalına uçan kamyonetin sürücüsü Yılmaz Seven (40) ise kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, saat 12.30 sıralarında, Turgutlu ilçesinin kırsal Musulcalı Mahallesi Maden Köprüsü kavşağında meydana geldi. İzzettin'den Musulcalı yönüne giden Yılmaz Seven yönetimindeki 45 UA 499 plakalı kamyonet ile Musulcalı'dan ova yoluna dönüş yapmak isteyen Ferdi Badan'ın kullandığı 45 ZC 0622 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kamyonet, boş sulama kanalına uçtu. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde, motosikletin sürücüsü Ferdi Badan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Arkada oturan ve yaralanan baba Devran Badan ise sağlık ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma ve savcının incelemelerinin ardından Ferdi Badan'ın cansız bedeni, Turgutlu Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Kazada yara almayan kamyonetin sürücüsü Yılmaz Seven ise gözaltına alındı. Ferdi Badan'ın, evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Turgutlu Doğan ÇİZMECİ

2022-10-10 15:59:50



