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'İhsan Hala'ya afişli borç tepkisi

DHA

'İhsan Hala'ya afişli borç tepkisi


Ersan ERDOĞAN/ MANİSA, (DHA)MANİSA'da Halil İbrahim Ersem (72), daha önce evine 4 yıl temizliğe gelen kentte 'İhsan Hala' olarak da bilinen trans kadın Ali İhsan Çolak'ın (54), kendisinden borç olarak aldığı 1200 TL'yi 5 yıldır ödemediğini ileri sürüp, hazırlattığı 'Hala denilen İhsan, 2017'de almış olduğu 1200 TL'yi resmen ödemeyeceğim dedi' yazılı kağıtları mahalledeki duvar, elektrik direkleri ve kahvehanelerin duvarlarına astı. Çolak ise hakkında yasal işlem başlattığını söylediği Ersem'e borcu olmadığını söyledi.
Akhisar ilçesi kırsal Kayışlar Mahallesi'nde yaşayan 'İhsan Hala' olarak bilinen trans kadın Ali İhsan Çolak, komşu mahallede Yeniosmaniye'de yaşayan evli, Halil İbrahim Ersem'in evine 2013-2017 yılları arasında temizliğe gitti. İddiaya göre, Çolak, evine temizliğe gittiği Ersem'den 1200 TL borç para aldıktan sonra bir daha temizliğe gitmediği gibi parayı da geri ödemedi. Duruma sinirlenen Ersem, 'Hala denilen İhsan, 2017'de almış olduğu 1200 TL'yi resmen ödemeyeceğim dedi' yazılı kağıtlar hazırlatıp mahalledeki duvar, elektrik direkleri ve kahvehanelere yapıştırdı. 1200 TL'nin kendisi için önemli olmadığını fakat kendisine yapılan haksızlığa tahammül edemediğini belirten Halil İbrahim Ersem, "Eşimin rahatsızlığı nedeniyle İhsan'ı evime temizliğe çağırdım. Yaklaşık 4 sene üst üste geldi. 2017 yılında 'Amca sıkıntım var, bana bir miktar para verebilir misin' dedi. Ne için olduğunu sorduğumda, 'Biliyorsun, kadınlar ve benim durumumda olan kişiler, babalarının emekli aylığından yararlanabiliyor. Bankaya biraz borcum var. Borcumu kapatıp biraz kredi çekeceğim, o parayla ameliyat olarak kadın olup, babamın emekli parasından yararlanacağım' dedi. Ben de durumuna acıdığım için bayrama yakın evdeki kurban param olan 1200 TL'yi kendisine verdim. Borcu ödemedi. Her gördüğümde, 'Ne oldu' diye sorduğumda, bahaneler uydurdu. Ben de karşılığında temizliğe gelerek ödeyebileceğini söyledim. Ancak, çağırdığımda temizliğe de gelmedi.  Ardından matbaaya gidip, halkın bu kişinin nasıl biri olduğunu öğrenmesi, borç vereceklerse dikkatli olmaları için uyarmak için her yere yapıştırmak üzere 'Hala denilen İhsan, 2017'de almış olduğu 1200 TL'yi resmen ödemeyeceğim dedi' yazılı kağıtlar bastırdım. Bu suçsa, suçuma razıyım. Paramı alana kadar da bunu yapmayı sürdüreceğim" diye konuştu.
'ASLA ÖYLE BİR BORCUM YOK'
Ali İhsan Çolak ise Ersem'in iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyleyerek, "Halil İbrahim Ersem'e asla öyle bir borcum yok. Kendisinin evine temizliğe gidiyordum. Neden böyle bir şey yaptı anlamadım. Duvarlara ve kahvehanelere benim hakkımda yazı yazdığı için yasal süreci başlattım. Beni ne zaman görse hakaret ediyor. Sonuçlarına katlanacak. Kadın olmak zor, bizim gibilerinin toplumda yaşaması daha zor. Gereken neyse yapılsın istiyorum, adalete güveniyorum" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Manisa Ersan ERDOĞAN
2022-10-11 11:33:29

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