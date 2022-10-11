Manisa FK telafi edecek

Bir arada keşfedildi! Antik ve yakın çağa ait...

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



MANİSA, (DHA) Spor Toto 1'inci Lig'de hafta sonunda deplasmanda Eyüpspor'a 4-0 yenilerek 6'ncı basamaktan 10'unculuğa gerileyen Manisa Futbol Kulübü, gözünü Altay karşılaşmasına çevirdi. Cumartesi günü evinde karşılaşacağı Altay'a karşı mutlak galibiyet bekleyen Manisa FK'da teknik direktör Levent Eriş, Eyüpspor mağlubiyetini telafi edeceklerini söyledi. Tekrar çıkışa geçeceklerine inandığını ifade eden Eriş, "Cumartesi günü taraftarımızı stadımıza bekliyoruz. Eyüpspor maçı geride kaldı. Gereken dersleri çıkarıp tamamen Altay maçına odaklandık" dedi. DHA-Spor Türkiye-Manisa MANİSA, (DHA)

2022-10-11 11:59:23



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.