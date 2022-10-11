Manisa'da minibüs, şarampole devrildi; sürücü yaralı

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Hasan YİĞEN/ KULA (Manisa), (DHA)MANİSA'nın Kula ilçesinde kontrolden çıkıp, şarampole yuvarlanan minibüsün sürücüsü Muzaffer Akça (21), araçtan fırlayarak yaralandı.

Kaza, saat 09.30 sıralarında KulaAlaşehir yolu Kula Göleti yakınlarında meydana geldi. Alaşehir'den Kula yönüne giden Muzaffer Akça'nın kullandığı 45 AFH 816 plakalı minibüs, kontrolden çıkıp, şarampole yuvarlandı. Ehliyet kemeri takılı olmayan Akça, minibüsten dışarı fırlayıp, altında kalarak yaralandı. İhbarla gelen sağlık ekiplerince Kula Devlet Hastanesi'ne ardından Salihli Devlet Hastanesi'ne götürülen Muzaffer Akça'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Kula Hasan YİĞEN

2022-10-11 14:20:01



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.