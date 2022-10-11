Manisa'da minibüs, şarampole devrildi; sürücü yaralı

Hasan YİĞEN/ KULA (Manisa), (DHA)MANİSA'nın Kula ilçesinde kontrolden çıkıp, şarampole yuvarlanan minibüsün sürücüsü Muzaffer Akça (21), araçtan fırlayarak yaralandı.
Kaza, saat 09.30 sıralarında KulaAlaşehir yolu Kula Göleti yakınlarında meydana geldi. Alaşehir'den Kula yönüne giden Muzaffer Akça'nın kullandığı 45 AFH 816 plakalı minibüs, kontrolden çıkıp, şarampole yuvarlandı. Ehliyet kemeri takılı olmayan Akça, minibüsten dışarı fırlayıp, altında kalarak yaralandı. İhbarla gelen sağlık ekiplerince Kula Devlet Hastanesi'ne ardından Salihli Devlet Hastanesi'ne götürülen Muzaffer Akça'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Kula Hasan YİĞEN
2022-10-11 14:20:01
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