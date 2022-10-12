Manisa FK fikstürü iyi değerlendirecek

MANİSA, (DHA)Spor Toto 1'inci Lig'de geçen hafta deplasmanda Eyüpspor'a 4-0 yenilen Manisa Futbol Kulübü, cumartesi günü evinde oynayacağı Altay karşılaşmasına odaklanırken, siyah-beyazlılar önümüzdeki 4 hafta fikstür avantajı elde etti. Altay maçının ardından yine evinde Çaykur Rizespor'la kozlarını paylaşacak siyah-beyazlılar, Gençlerbirliği deplasmanına çıktıktan sonra bir kez daha taraftarının önünde Sakaryaspor'la oynayacak. Teknik direktör Levent Eriş, önlerindeki 4 karşılaşmanın 3'ünü iç sahada oynayacaklarını ve bu avantajı iyi değerlendireceklerini dile getirdi. Manisa Futbol Kulübü, bu sezon evinde oynadığı 4 müsabakanın 2'sini kazanıp 1'er beraberlik ve mağlubiyet aldı. Mümin Özkasap Stadı'nda 7 puan toplayan Manisa ekibi sahasında 8 gol atıp, 7 kez topu ağlarında gördü. DHA-Spor Türkiye-Manisa MANİSA, (DHA)
2022-10-12 12:08:30
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