

Hasan YİĞEN/ MANİSA, (DHA)MANİSA'nın Kula ilçesinde, önündeki TIR'a çarpan TIR'ın sürücü Resul Kalbur (36), sıkıştığı yerden ekiplerin 45 dakika süren çalışmasıyla yaralı olarak kurtarıldı.

Kaza, saat 06.00 sıralarında, İzmirAnkara D300 yolu Kovukdere rampalarında meydana geldi. Uşak'tan İzmir yönüne giden Resul Kalbur (36) yönetimindeki 26 AEF 790 plakalı kiremit yüklü TIR, Lütfi Görenoğlu'nun kullandığı 27 BDD 41 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Resul Kalbur, TIR'ın kupasında sıkıştı. İhbarla kaza yerine itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, 45 dakika süren çalışma ile sıkışan sürücüyü yaralı kurtardı. Sağlık ekiplerince Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kalbur'un vücudunda çok sayıda kırık olduğu ancak hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Kula Hasan YİĞEN

2022-10-13 09:56:22



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