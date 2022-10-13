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Okulun bahçesinde mini hayvanat bahçesi

DHA

Okulun bahçesinde mini hayvanat bahçesi


Ersan ERDOĞAN/MANİSA,(DHA)MANİSA Mehmet Suphi Egemen İlkokulu bahçesinde öğrenciler okul bahçesinde kurulan mini hayvanat bahçesinde, ders aralarında stres atıyor. Okul müdürü Evra Seda Satan, "Başlangıçta tavşanlardan korkan çocukların, onları kucaklarına aldıklarında ilk tepkileri 'Müdüre abla bu tavşanlar nefes alıyor' şeklindeydi. Çok duygulandım. Nefesin değerini hiçbir kitaptan anlatamazdık" dedi.
Yunusemre ilçesindeki Mehmet Suphi Egemen İlkokulu bahçesinde, okul yönetimi ve velilerin de destekleriyle çocuklara hayvan sevgisi aşılamak adına mini bir hayvanat bahçesi oluşturuldu. İlk olarak tavşan getirilen bahçeye zamanla, güvercin, hindi, tavşan, tavuk, horoz, ördek, keklik ve kazlar eklendi. Hayvan sayılarının artmasıyla bahçe adeta mini bir hayvanat bahçesine döndü. Ders aralarında hayvanlarla iç içe olan öğrenciler, onları evlerinden getirdikleri sebze ve meyvelerle besliyor. Hayvanların bakımı tamamen öğrencilere bırakılıp onlara hayvan sevgisi aşılanırken, bir yandan da sorumluluk sahibi olmaları hedefleniyor.
Öğrencilerden Nilsu Tutal ve Onuralp Irgatoğlu hayvanları çok sevdiklerini ve beslediklerini söyledi. Bir başka öğrenci Erva Yılmaz ise hayvanlarla ilgilenmenin kendilerine terapi gibi geldiğini belirtip, "Derslerdeki başarımıza da katkısı oldu" dedi. Öğrencilerden Hüseyin Uyan da "Bu hayvanları seviyoruz, besliyoruz ve onlarla aramızda bir bağ kuruyoruz. İnsanlar hayvanları sevmeli ve dost olmalı" diye konuştu.  
'SORUMLULUĞU ÖĞRENCİLERDE'
Okulun müdürü Evra Seda Satan ise hayvanları beslemeye 4 yıl önce başladıklarını kaydederek, şu ifadeleri kullandı:
"Başlangıçta tavşanlardan korkan çocukların, onları kucaklarına aldıklarında ilk tepkileri 'Müdüre abla bu tavşanlar nefes alıyor' şeklindeydi. Çok duygulandım. Nefesin değerini hiçbir kitaptan anlatamazdık. Hayvanat bahçemizi her sene güncelleyerek, hayvan türlerimizi artırmaya çalıştık. Daha sonra tavuk ve horozlarımızı ekledik, kaz ve ördeklerimiz geldi. Hindimiz, güvercinlerimiz var. Çocuklar çok mutlu. Teneffüslerde buraya gelerek stres atıyorlar. Sorumluluğunu tamamen çocuklara verdik. Çocuklar, hayvanlar için evlerinde artan yeşil sebzelerden getiriyorlar. Hem ev atıkları geri dönüşüme kazandırılıyor hem de çocuklar sorumluluk sahibi oluyor. Küçükken hepimiz evlerimizde hayvan beslemek istemişizdir ama maalesef günlük yaşamın zorluklarından dolayı bunu ev koşullarında yapamıyoruz. Okulda çocuklara ikinci bir ev imkanı sunabilmek için hayvanat bahçemizi kurduk. Çocuklar hayvan beslemenin sorumluluğunu da bu sayede öğrenmiş oluyorlar." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Manisa Ersan ERDOĞAN
2022-10-13 12:10:32

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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