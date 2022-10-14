Manisa BŞB potada seri için Bursa'da

Bu illerde yağmur var!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



MANİSA, (DHA)TÜRKİYE Basketbol Süper Ligi'ndeki ilk sezonunda ilk galibiyetini geçen hafta evinde Beşiktaş Emlakjet önünde alan Manisa Büyükşehir Belediyespor, yarın Bursa'da Tofaş'a konuk olacak. Tofaş Spor Salonu'ndaki mücadele saat 13.00'te start alacak. Manisa BŞB ve Tofaş, ligde ilk haftaları 1 galibiyet, 1 mağlubiyetle geçti. Tofaş, hafta içinde FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Fransa'da Strasbourg'a uzatmada 94-89 mağlup olmuştu.

DHA-Spor Türkiye-Manisa MANİSA, (DHA)

2022-10-14 12:45:30



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.