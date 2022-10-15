Akhisarspor - Beyoğlu Yeniçarşıspor: 0-0

AKHİSAR, (DHA) -
STAT: Spor Toto Akhisar
HAKEMLER: Göksu Furkan Güngör, Mustafa Kırbaş, Hakan Dursun
AKHİSARSPOR: Halil Yeral Enes Tayfun (Dk. 68 Recep), Yavuz Serkan (Dk. 77 Halil İbrahim), Mert Efe (Dk. 46 Oğuzcan), Mehmet Salih, Furkan, Yusuf Acer, Yusuf Kanal (Dk. 46 Bora), Göksu, Orçun, Turhan (Dk. 46 Gökmen)
BEYOĞLU YENİÇARŞISPOR: Cengizhan Gökcan, Şemsettin Ender, Batuhan, Mutlu, İbrahim Serdar (Dk. 21 Mert), Bilal, Said Can, Tolunay, Berk Ali (Dk. 55 Celil), Murat Can
SARI KARTLAR: Gökcan, Bilal (Beyoğlu Yeniçarşı), Recep (Akhisarspor)
TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta sezonun ilk galibiyetini geçen hafta Sapanca Gençlikspor'u yenerek alan Akhisarspor, evinde Beyoğlu Yeniçarşıspor'la 0-0 berabere kaldı. Ligde 7'nci haftada 5'inci beraberliğini alan yeşil-sihahlılar bu sonuçla 8 puana ulaştı. Maçın gelirini Akhisarlı 10 aylık SMA hastası bebek Ebrür Aktürk'e bağışlama kararı alan Akhisarspor'da futbolcular ısınmada sahaya Ebrar'a destek veren tişörtlerle çıktı.DHA-Spor Türkiye-Manisa / Akhisar AKHİSAR, (DHA)
2022-10-15 17:02:04
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