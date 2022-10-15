Turgutluspor - 23 Elazığ Futbol Kulübü: 4-1 

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Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU, (DHA) -

STAT: 7 Eylül

HAKEMLER: Ahmet Resuloğlu, Cihad Buyurgan, Fırat Olgun

TURGUTLUSPOR: Fatih Sertan, Levent (Dk. 82 Koray), Onur, Serhat, Burak (Dk. 59 Berkay), Anıl (Dk. 74 Emirhan), Okan, Muhammed, Mustafa Özyaşar (Dk. 74 Mustafa Köroğlu), Noyan (Dk. 81 İlhan)

23 ELAZIĞ FUTBOL KULÜBÜ: Eren Şeyhmus, Seyid (Dk. 66 Harun), Eren, Sezer (Dk. 63 İbrahim), Cuma, Ekrem, Ahmet, Ömer Faruk, Gökhan, Feti (Dk. 46 Furkan)

GOLLER: Dk. 43 Noyan, Dk. 60 Berkay, Dk. 67 Serhat, Dk. 90 İlhan (Turgutluspor), Dk. 76 Gökhan (23 Elazığ FK)

SARI KARTLAR: Ahmet, Şeyhmus (23 Elazığ FK)

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta geçen hafta Darıca Gençlerbirliği ile berabere kalan Turgutluspor evinde 23 Elazığ Futbol Kulübü'nü 4-1 mağlup etti. Turgutluspor müsabakanın 43'üncü dakikasında Noyan ile 1-0 öne geçti. Berkay 60'ncı dakikada Turgutluspor lehine ikinci golü attı. Turgutluspor bu defa 67'de Serhat'la güldü, fark üçe çıktı: 3-0. Konuk takım 76'ncı dakikada Gökhan'la farkı ikiye indirsede son sözü 90'ıncı dakikada İlhan söyledi. Evinde son 3 maçı kazanan Turgutluspor bu sonuçla 10 puana yükselip Play-Off yarışına ortak oldu. 23 Elazığ FK ise 4 puanda kaldı. DHA-Spor Türkiye-Manisa / Turgutlu Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU, (DHA)

2022-10-15 17:03:09



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