Turgutluspor evinde doludizgin

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TURGUTLU, (DHA) TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta evinde 23 Elazığ FK'yı 4-1 mağlup eden Turgutluspor, iç sahada çıktığı 3 maçı da kazanarak 9 puan topladı. Taraftarı önünde daha önce Yeşilyurt DÇ Ofspor'u 3-2, Orduspor 1967'yi 3-0 mağlup eden kırmızı-siyahlılar, Elazığ ekibini de 4-1 yenerek evinde puan kaybı yaşamadı. Kendi sahasında 10 gol atan Turgutluspor, kalesinde 3 gol gördü. Deplasmanda çıktığı 3 müsabakadan 1 puan çıkaran Turgutlu temsilcisi, önümüzdeki hafta Kahramanmaraş'ta ilk dış saha zaferini almaya çalışacak.DHA-Spor Türkiye-Manisa / Turgutlu TURGUTLU

2022-10-16 11:57:54



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