Manisa FK Teknik Direktörü Eriş takımdan memnun



MANİSA, (DHA) Spor Toto 1'inci Lig´in 9'uncu haftasında evinde Altay'la 1-1 berabere kalan Manisa Futbol Kulübü'nde teknik direktör Levent Eriş, kaybedilen 2 puana rağmen takımından memnun olduğunu dile getirdi. Maçın başından sonuna kadar Altay kalesine 22 şut gönderdiklerini ifade eden deneyimli teknik adam, "Yakaladığımız net pozisyonlar var. Yani her yönüyle baktığımızda çocuklarımız hem ilk devrede hem de özellikle ikinci devrede çok pozisyon üretti. Verilmeyen goller, verilen penaltılar var. VAR sistemi herhalde sadece bize çalışıyor. Kazanmayı çok arzu etmiştik. Ben yine de oyuncularımın mücadelesinden memnunum. Bu hafta tam tersine inanılmaz pozisyonlar üreten bir takım haline döndük. Biz zaten buyuz. Bizim takımımız iyi oyunculardan kurulu bir takım. Bunları da galibiyete döndüreceğiz" dedi.

DHA-Spor Türkiye-Manisa ERSAN ERDOĞAN

2022-10-16 12:06:16



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.