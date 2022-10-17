Turgutluspor'da Doğan Engin farkı

TURGUTLU, (DHA) TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta sezona ilk 3 maçta 1 galibiyet, 2 mağlubiyetle başladıktan sonra teknik direktör Sadun Hoşbay'la yollarını hızlı bir şekilde ayıran Turgutluspor, göreve getirilen Doğan Engin yönetiminde kendine geldi. Engin'le 3 maça çıkan kırmızı-siyahlı ekip, 2 galibiyet, 1 beraberlikle Play-Off yarışına ortak oldu. Son olarak İç sahada 4-1 kazanılan 23 Elazığ FK maçını değerlendiren tecrübeli teknik adam, "Maçın başlama düdüğünden itibaren mücadeleyi ve oyun disiplinini hiç bırakmadık. Mükemmel mücadele ettik. 3 puanı almak için nasıl oynanması gerekiyorsa öyle oynadık. Hak ettiğimiz iyi bir galibiyet aldık" dedi.
DHA-Spor Türkiye-Manisa / Turgutlu TURGUTLU, (DHA)
2022-10-17 11:56:31
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