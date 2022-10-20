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Saruhan Bey'in Bizans topraklarına yaptırdığı ilk mescit, 700 yıl sonra ayağa kaldırıldı

DHA

Saruhan Bey'in Bizans topraklarına yaptırdığı ilk mescit, 700 yıl sonra ayağa kaldırıldı


Ersan ERDOĞAN/MANİSA, (DHA)MANİSA'nın fethinden sonra Saruhan Bey'in, 1300´lü yıllarda Bizans topraklarına yaptırdığı ilk mescit olduğu kanıtlanan Fetih Mescidi, restore edilerek gün yüzüne çıkarıldı. 'Hacet Dede Türbesi' olduğuna inanılarak, çaput bağlanan harabe yapı, ayağa kaldırıldı.
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nce yapılan kazı çalışmasında Şehzadeler ilçesi Manisa Kalesi'nde 'Hacet Dede Türbesi' olduğuna inanılan yapının, türbe olmadığı ortaya çıktı. Spil Dağı eteğinde, Manisa Kalesi surları önündeki harabe yapının içerisinde ve dışarısında herhangi bir mezar bulunamadı. Çalışmalarla mihrap ve kubbeye doğru bölümleri ortaya çıkarılan yapının, 1300´lü yıllarda Saruhan Bey'in fethettiği Bizans topraklarında yaptırdığı ilk mescit olduğu kanıtlandı. Saruhan Bey'in Manisa'da yaptırdığı ve günümüze ulaşan tek eser olan Fetih Mescidi'nde, Şehzadeler Belediyesi'nce rölöve ve restorasyon çalışmaları sürüyor. 2 milyon 147 bin TL'ye mal olan çalışmada, harabe yapı restore edilerek, gün yüzüne çıkarıldı. Çalışmaların sürdüğü Fetih Mescidi'nin önümüzdeki yıl ibadete açılması planlanıyor.
'HALKIMIZIN KULLANIMINA VE İBADETİNE AÇACAĞIZ'
Restorasyon çalışmaları hakkında bilgi veren Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, "Manisa 1300´lü yıllarda Saruhan Bey tarafından fethedilmiştir. Fethin akabinde de Saruhan Bey, Manisa Kalesi'nin içerisine ilk olarak Fetih Mescidi inşa ettirmiştir. Kalıntıları günümüze kadar ulaşmıştı. Halk bu alana çaput bağlıyordu. Manisa Valimiz Yaşar Karadeniz'in öncülüğünde, İl Kültür ve Turizm Müdürümüz İbrahim Sudak ile birlikte mescit olduğuna ilişkin çalışmalarımızı yaptık. Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'nca buranın Fetih Mescidi olduğu tespit edildi. Daha sonra rölöve ve restorasyon projeleri tamamlandı. Şehzadeler Belediyesi olarak fethin ardından Manisa'ya yapılan ilk mescidi, tekrar ayağa kaldırmak ve içerisini namaz kılınabilir hale dönüştürebilmek için restorasyon ihalemizi gerçekleştirdik. İzmir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nden ekipler, gelerek değerlendirmelerde bulunuyor. Restorasyonu konusunda yönlendirmede bulunuyorlar. İnşallah 2023 yılı içerisinde daha önce halkın 'Hacet Dede Türbesi' diye bildiği ve çaput bağladığı, esasında ise Manisa'nın fethinden sonra ilk yapılan Fetih Mescidi'ni halkımızın kullanımına ve ibadetine açacağız" dedi.
'VEFALI OLMAK, BOYNUMUZUN BORCUDUR'
Mescidi 2023 yılı Ramazan ayında ibadete açmayı planladıklarını dile getiren Çelik, "Ecdadımıza, tarihimize ve geçmişimize vefalı olmak; boynumuzun borcudur. Bugün Manisa'da isek, bunu şüphesiz Saruhan Bey ve arkadaşlarımıza borçluyuz. Bu noktada ilk yapılmış mescidin tekrar, aslına uygun olarak, ibadete açılacak olması; son derece mutlu etmekte ve duygulandırmaktadır. Kesin bir tarih olmamakla birlikte hedefimiz; 2023 yılı ortalarında hatta Ramazan ayında burada namaz kılmayı hedefliyoruz" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Manisa Ersan ERDOĞAN
2022-10-20 11:19:56

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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