Manisa'da 2 yavru köpek ölü bulundu



Ersan ERDOĞAN/MANİSA,(DHA)MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde, 2 yavru köpek dere yatağında ölü bulundu. Köpeklerin şiddet uygulanarak öldürüldükleri ileri sürülürken, duruma tepki gösteren hayvanseverler, suç duyurusunda bulundu. Bölgede inceleme yapan polis ekipleri de köpekleri öldürdüğü iddia edilen kişi veya kişilerin tespit edilip, yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, Manisa'nın Yunusemre ilçesi Keçiliköy Mahallesi'ndeki Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) geçen 18 Ekim'de meydana geldi. Yunusemre Hayvan Koruma Derneği üyeleri, bir ihbar üzerine OSB içinden geçen ve kuruyan dereye gitti. Dereye inen hayvanseverler, 5 aylık olduğunu tespit ettiği 2 yavru köpeğin öldüğünü fark etti. Hayvanseverler, yavru köpeklerin dereye atılma ya da şiddet uygulanarak öldürüldüğünü iddia ederken, olayı İl Emniyet Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Şubesi ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen ekipler, olaya ilişkin inceleme başlattı. Duruma tepki gösteren hayvanseverler, bunu yapan kişi veya kişilerin bulunması için suç duyurusunda bulundu. Olaya ilişkin soruşturma ise sürüyor.

Hayvanlara şiddet gösterenlerin en ağır cezayı almaları gerektiğine dikkat çeken Yunusemre Hayvan Koruma Derneği Yöneticisi Yavuz Kara, "18 Ekim'de bize bir ihbar geldi. Karaçay Deresi içerisinde 2 köpeğin öldürüldüğü ve yanında içki şişesi olduğu ihbarı geldi. Bölgeye gidip, köpekleri bulduk. Çok kötü durumdalardı. El birliği içerisinde suç duyurusunda bulunduk. Kanunlarımız yetersiz. Bir hayvana kötü davranıp, şiddet uygulamanın cezası, para cezası olmaması gerekiyor. Nasıl evladımızın canı yandığı zaman en ağır ceza isteniyorsa, o kadar olmasa bile biraz ağır olmalı. Hayvanseverler olarak gerçekten çok zorlanıyoruz" diye konuştu. (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Manisa Ersan ERDOĞAN

2022-10-20 12:06:55



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