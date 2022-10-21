Manisa FK evinde Çaykur Rizespor'la oynayacak

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MANİSA, (DHA) - Spor Toto 1'inci Lig'de son 2 haftada Eyüpspor'a deplasmanda kaybedip Altay'la evinde berabere kalan Manisa Futbol Kulübü, yarın sahasında Çaykur Rizespor'la oynayacak. Mümin Özkasap Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak karşılaşmada Ozan Ergün görev yapacak. Siyah-beyazlılarda sakatlığı süren Ba müsabakada forma giyemeyecek.

Hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Tur maçında Eynesil Belediyespor'u penaltı atışlardı sonrasında eleyen Manisa FK'da teknik direktör Levent Eriş kazanıp yeniden çıkışa geçeceklerini söyledi. Manisa FK ligde haftaya 8 maçta 12 puanla 11'inci sırada başladı. Çaykur Rizespor'un ise 13 puanı var.DHA-Spor Türkiye-Manisa MANİSA, (DHA)

2022-10-21 10:51:27



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