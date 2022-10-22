Somaspor'da hedef galibiyet

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SOMA, (DHA) TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son olarak deplasmanda Anagold 24Erzincanspor'la 1-1 berabere kalan Somaspor, yarın evinde Düzce Cam Düzcespor'la karşı karşıya gelecek. Soma Atatürk Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak karşılaşmada Bayram Başkan düdük çalacak. Somaspor Teknik Direktörü Burhanettin Basatemür, sahaya mutlak galibiyet için çıkacaklarını belirterek, "Evimizde kayıp yaşamak istemiyoruz. Kazanıp üst sıralara tırmanacağız" dedi. DHA-Spor Türkiye-Manisa / Soma SOMA, (DHA)

2022-10-22 11:19:31



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