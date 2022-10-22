Manisa Futbol Kulübü - Çaykur Rizespor: 2-2

Ersan ERDOĞAN / MANİSA, (DHA)STAT: Mümin Özkasap
HAKEMLER: Ozan Ergün, Mehmet Ali Akkor, Ali Can Alp
MANİSA FUTBOL KULÜBÜ: ÖmerNizamettin (Dk. 63 Kadir), Batuhan (Dk. 81 Gakpa), Dıallo, Stark, Burak, Muhammet Taha Şahin, Ayberk, Dongjonas, Çağrı, Adem (Dk. 56 Mehmet)
ÇAYKUR RİZESPOR: Tarık-Koray (Dk. 79 Grahovac), Sefa (Dk. 64 Emircan), Kubilay, Benhur (Dk. 46 Yala), Alper (Dk. 64 Deniz), Bahadır, Kerem (Dk. 46 Papa), Alberk, Emirhan, Mithat
GOLLER: Dk. 30 Adem, Dk. 37 (kendi kalesine) Kerem (Manisa FK), Dk. 66 Yala, Dk. 88 Emircan (Çaykur Rizespor)
SARI KARTLAR: Nizamettin, Burak, Ömer (Manisa FK), Koray, Mithat, Sefa, Grahovac (Çaykur Rizespor)Spor Toto 1. Lig´in 10'uncu haftasında Manisa Futbol Kulübü, sahasında ağırladığı Çaykur Rizespor´la berabere kaldı: 2-2.
Siyah-beyazlılar 30'uncu dakikada Adem ve 37'nci dakikada Kerem'in kendi kalesine attığı gollerle 2-0 öne geçti ve ilk yarıyı bu skorla tamamladı. Pes etmeyen Çaykur Rizespor, 66'da farkı bire indirdi: 2-1. Emircan 88'inci dakikada sahneye çıkarak tabelayı eşitledi.
11´inci dakikada Nizamettin´in havadan pasıyla sağ kanatta topla buluşan Diallo ceza sahası içerisine girdi. Sağ çizgiden şutunda kaleci Tarık direk dibinde kornere çeldi.
22´nci dakikada sol kanattan Çağrı´nın pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Adem´in müsait pozisyonda yaptığı vuruşta, top az farkla üstten auta çıktı.
29´uncu dakikada Manisa FK atağında sol kanattan Çağrı´nın ortaladığı topa altıpas içerisinde iyi yükselen Adem´in kafa vuruşunda top ağlarla buluştu:1-0.
36´ncı dakikada Diallo´nun sağ kanattan ortaladığı topa ceza sahası içerisinde Rizesporlu Kerem ters kafa vuruşuyla topu kendi ağlarına gönderdi: 2-0.
66´ncı dakikada Emircan soldan getirdiği topu, kale içerisine ortaladı. Ceza sahası içinde müsait pozisyonda topla buluşan Yala, topu ağlarla buluşturdu: 2-1.
88´inci dakikada Çaykur Rizespor´un sağ kanattan kullandığı taç atışında, Manisa FK savunması topu uzaklaştıramadı. Emircan önünde bulduğu topa, sağ çaprazdan düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi: 2-2.
DHA-Spor Türkiye-Manisa ERSAN ERDOĞAN
2022-10-22 15:33:54
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.