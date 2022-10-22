Manisa Futbol Kulübü - Çaykur Rizespor: 2-2

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Ersan ERDOĞAN / MANİSA, (DHA)STAT: Mümin Özkasap

HAKEMLER: Ozan Ergün, Mehmet Ali Akkor, Ali Can Alp

MANİSA FUTBOL KULÜBÜ: ÖmerNizamettin (Dk. 63 Kadir), Batuhan (Dk. 81 Gakpa), Dıallo, Stark, Burak, Muhammet Taha Şahin, Ayberk, Dongjonas, Çağrı, Adem (Dk. 56 Mehmet)

ÇAYKUR RİZESPOR: Tarık-Koray (Dk. 79 Grahovac), Sefa (Dk. 64 Emircan), Kubilay, Benhur (Dk. 46 Yala), Alper (Dk. 64 Deniz), Bahadır, Kerem (Dk. 46 Papa), Alberk, Emirhan, Mithat

GOLLER: Dk. 30 Adem, Dk. 37 (kendi kalesine) Kerem (Manisa FK), Dk. 66 Yala, Dk. 88 Emircan (Çaykur Rizespor)

SARI KARTLAR: Nizamettin, Burak, Ömer (Manisa FK), Koray, Mithat, Sefa, Grahovac (Çaykur Rizespor)Spor Toto 1. Lig´in 10'uncu haftasında Manisa Futbol Kulübü, sahasında ağırladığı Çaykur Rizespor´la berabere kaldı: 2-2.

Siyah-beyazlılar 30'uncu dakikada Adem ve 37'nci dakikada Kerem'in kendi kalesine attığı gollerle 2-0 öne geçti ve ilk yarıyı bu skorla tamamladı. Pes etmeyen Çaykur Rizespor, 66'da farkı bire indirdi: 2-1. Emircan 88'inci dakikada sahneye çıkarak tabelayı eşitledi.

11´inci dakikada Nizamettin´in havadan pasıyla sağ kanatta topla buluşan Diallo ceza sahası içerisine girdi. Sağ çizgiden şutunda kaleci Tarık direk dibinde kornere çeldi.

22´nci dakikada sol kanattan Çağrı´nın pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Adem´in müsait pozisyonda yaptığı vuruşta, top az farkla üstten auta çıktı.

29´uncu dakikada Manisa FK atağında sol kanattan Çağrı´nın ortaladığı topa altıpas içerisinde iyi yükselen Adem´in kafa vuruşunda top ağlarla buluştu:1-0.

36´ncı dakikada Diallo´nun sağ kanattan ortaladığı topa ceza sahası içerisinde Rizesporlu Kerem ters kafa vuruşuyla topu kendi ağlarına gönderdi: 2-0.

66´ncı dakikada Emircan soldan getirdiği topu, kale içerisine ortaladı. Ceza sahası içinde müsait pozisyonda topla buluşan Yala, topu ağlarla buluşturdu: 2-1.

88´inci dakikada Çaykur Rizespor´un sağ kanattan kullandığı taç atışında, Manisa FK savunması topu uzaklaştıramadı. Emircan önünde bulduğu topa, sağ çaprazdan düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi: 2-2.

DHA-Spor Türkiye-Manisa ERSAN ERDOĞAN

2022-10-22 15:33:54



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