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Manisa'da otomobil, minibüse çarptı: 4 yaralı

DHA

Manisa'da otomobil, minibüse çarptı: 4 yaralı


Doğan ÇİZMECİ/ TURGUTLU, (MANİSA), (DHA)MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, aynı yönde ilerleyen otomobilin, önündeki şehir içi yolcu minibüsüne arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada otomobildeki 1'i ağır 4 kişi yaralandı. 
Kaza, bugün saat 14.00 sıralarında İzmir-Ankara karayolu üzerine Derbent Mahallesi girişinde meydana geldi. Osman Yavuz'un kullandığı 35 FA 1954 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden Halil Korhan (50) yönetimindeki 45 ZD 0914 plakalı şehir içi yolcu minibüsüne arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil, yol kenarındaki bariyerlere çarparak durabildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilde sıkışan Iraz Kabadayı (70) itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılırken, otomobil sürücüsü Osman Yavuz ile diğer yaralılar Semiha Yıldız (70) ve Havva Yavuz (55) ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Osman Yavuz'un ağır yaralandığı kazada otomobildeki 3 kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.
Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Turgutlu Doğan ÇİZMECİ
2022-10-22 18:40:29

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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