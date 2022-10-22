Manisa Büyükşehir Belediyespor - Fenerbahçe Beko: 58-93

Ersan ERDOĞAN / MANİSA, (DHA)SALON: Muradiye
HAKEMLER: Kerem Baki, Orhan Çağrı Hekimoğlu, Umut Özgün Ergün
MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Anosike 17, Roberson 14, Gani 14, Cruz 10, Mıchalak 3, Kaspar, Tolga, Ogün, Mustafa, Yiğit, Berkay, Acar
FENERBAHÇE: Birsen 16, Şehmus 6, Vılbekın 2, Edwars 12, İsmet 12, Melih 18, Hayes 7, Jekırı 14, Booker 6, Pıerre, Samet
1'İNCİ PERİYOT: 13-18
İLK YARI: 26-47
3'ÜNCÜ PERİYOT: 46-69Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi´ndeki sezonun 4´üncü haftasında Manisa Büyükşehir Belediyespor, evinde Fenerbahçe Beko´yu ağırladı. Muradiye Spor Salonu´ndaki karşılaşmada ev sahibi ekipte Anosike, konuk takımda ise Melih attığı sayıyla yıldızlaştı. 1´inci periyodu 13-18 üstünlükle kapatan Fenerbahçe Beko, ilk yarıda ev sahibi ekibe 21 sayı fark attı. 4´üncü periyotta ise Birsen ve Jekırı´nin attığı basketlerle farkı açan Fenerbahçe Beko, ev sahibi takıma 35 sayı fark atarak maçı 58-93 galip geldi.DHA-Spor Türkiye-Manisa Ersan ERDOĞAN
2022-10-22 22:17:16
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.