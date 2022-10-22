Manisa Büyükşehir Belediyespor - Fenerbahçe Beko: 58-93

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Ersan ERDOĞAN / MANİSA, (DHA)SALON: Muradiye

HAKEMLER: Kerem Baki, Orhan Çağrı Hekimoğlu, Umut Özgün Ergün

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Anosike 17, Roberson 14, Gani 14, Cruz 10, Mıchalak 3, Kaspar, Tolga, Ogün, Mustafa, Yiğit, Berkay, Acar

FENERBAHÇE: Birsen 16, Şehmus 6, Vılbekın 2, Edwars 12, İsmet 12, Melih 18, Hayes 7, Jekırı 14, Booker 6, Pıerre, Samet

1'İNCİ PERİYOT: 13-18

İLK YARI: 26-47

3'ÜNCÜ PERİYOT: 46-69Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi´ndeki sezonun 4´üncü haftasında Manisa Büyükşehir Belediyespor, evinde Fenerbahçe Beko´yu ağırladı. Muradiye Spor Salonu´ndaki karşılaşmada ev sahibi ekipte Anosike, konuk takımda ise Melih attığı sayıyla yıldızlaştı. 1´inci periyodu 13-18 üstünlükle kapatan Fenerbahçe Beko, ilk yarıda ev sahibi ekibe 21 sayı fark attı. 4´üncü periyotta ise Birsen ve Jekırı´nin attığı basketlerle farkı açan Fenerbahçe Beko, ev sahibi takıma 35 sayı fark atarak maçı 58-93 galip geldi.DHA-Spor Türkiye-Manisa Ersan ERDOĞAN

2022-10-22 22:17:16



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