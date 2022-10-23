Manisa BŞB'nin gücü yetmedi

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MANİSA, (DHA)TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'ndeki ik sezonunu geçiren Manisa Büyükşehir Belediyespor, tarihinde ilk kez rakip olduğu Fenerbahçe Beko'ya evinde 35 sayı farkla 93-58 yenilmekten kurtulamadı. Bu sezon Euroleague'de sezona 4 maçta 4 galibiyetle başlayan yıldızlar topluluğu rakibini Muradiye Spor Salonu'nda dolu tribünler önünde ağırlayan Manisa ekibi parkede varlık gösteremedi. Manisa BŞB, ligde 4 maçta 3'üncü mağlubiyetini aldı.DHA-Spor Türkiye-Manisa MANİSA, (DHA)

2022-10-23 13:03:10



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