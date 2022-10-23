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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Manisa FK fırsatı yine kaçırdı

DHA

Manisa FK fırsatı yine kaçırdı


MANİSA, (DHA)SPOR Toto 1'inci Lig'de evinde Çaykur Rizespor'u ağırlayan Manisa Futbol Kulübü, büyük avantajı kullanamadı. Rakibi karşısında 7 dakikada iki gol bulup ilk devreyi 2-0 önde tamamlayan siyah-beyazlılar, ikinci devrede skoru koruyamadı ve sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Bu sonuçla galibiyet hasretini 3 maça çıkaran Manisa FK üst sıralara yükselme fırsatını da değerlendiremedi. Bitime 2 dakika kala kalesinde beraberlik golünü gören siyah-beyazlılar, maç bitiminde büyük üzüntü yaşadı. 
Teknik oirektör Levent Eriş, beraberliğin kendilerini çok mutsuz ettiğini söyledi. Maçta çok pozisyon yakaladıklarını ve 2-0'dan sonra net penaltılarının da verilmediğini vurgulayan deneyimli teknik adam, "İkinci devre rakip takımın riskler alacağı belliydi. Rakibin sadece uzun şişirme toplarıyla oynamasını sağladık. Bu toplar da bize belirli bölümler haricinde rahatsızlık vermedi ancak bireysel yaptığımız bir takım hatalar skora tesir etti. Rakip ilk hatamızda bize cezayı kesti. Maalesef böyle bir talihsizliğimiz var" diye konuştu. DHA-Spor Türkiye-Manisa MANİSA, (DHA)
2022-10-23 13:06:23

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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