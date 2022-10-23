Somaspor - Düzcespor: 2-3



Şevket YILMAZ / SOMA, (DHA)

STAT: Soma Atatürk

HAKEMLER: Bayram Başkan, Mücahit Değermenci, Sabri Üstünel

SOMASPOR: Muharrem Kadir, Ali Mert (Dk. 46 Yusuf Tursun), Erdem, Eray (Dk. 87 Murat), Oğuzhan, Yusuf Türk, Mustafa, Emrecan (Dk. 77 Emre Balkı), Kenan (Dk. 77 Mücahit), Yılmaz (Dk. 87 Can)

DÜZCESPOR: Ersin Savaş, Recep, Hamit, Emre Keleşoğlu (Dk. 80 Emre Gündoğdu), Hasan (Dk. 60 Rıdvan), Mehmet, Eren (Dk. 60 Çınar), Mümin, Altar (Dk. 73 Samet), Yasin (Dk. 73 Timur)

GOLLER: Dk. 26 Yılmaz, Dk. 45 Yusuf Türk (Somaspor), Dk. 10 Altar, Dk. 17 Yasin, Dk. 83 (P) Mehmet (Düzcespor)

SARI KARTLAR: Erdem (Somaspor), Hasan, Recep, Ersin, Rıdvan (Düzcespor)

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta üst sıraları hedefleyen Somaspor, evinde Düzcespor'a 3-2 yenildi. Maça hızlı başlayan konuk Düzcespor 10'uncu dakikada Altar'ın golüyle 1-0 öne geçti. Yasin, 17'nci dakikada sahneye çıkarak Düzcespor'u iki farklı üstünlüğe taşıdı: 2-0. Ardından geri dönen Somaspor 26'ncı dakikada Yılmaz'la skoru 2-1'e getirirken, 45'inci dakikada Yusuf Türk tabelayı eşitledi: 2-2. Ancak Düzcespor 83'üncü dakikada penaltı kazandı ve atışı gole çeviren Mehmet takımına galibiyeti getirdi. Somaspor bu skor sonucunda 15 puanda kaldı. Düzcespor ise 18 puana yükselip zirve için ümitlendi.

BARTIN UNUTULMADI

13 Mayıs 2014'te 301 madencimizin hayatını kaybettiği maden faciasını yaşayan Soma'da iki takımın futbolcuları, geçen hafta Bartın'da meydana gelen maden kazasını unutmadı. Bartın'da 41 madencimizin grizu patlaması yüzünden hayatını kaybettiği acı olay yüzünden iki takım futbolcuları sahaya madenci baretleriyle çıkıp, "Bartın, acınız acımızdır. Bir avuç kömür için ömür verenlere" yazılı pankartı taşıdı.

DHA-Spor Türkiye-Manisa / Soma Şevket YILMAZ

2022-10-23 16:26:08



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