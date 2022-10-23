MHP Genel Başkanı Bahçeli: 2023 seçimleri Türkiye'nin kaderini tayin edecek



Kenan YEŞİL- Ersan ERDOGAN/ MANİSA, (DHA)- MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 2023 yılının fırsat ve dönüm noktası olacağını belirterek, "2023 seçimleri Türkiye'nin kaderini tayin edecektir. Ya geleceğimiz zillete düşüp heba ve heder olacaktır ya da Cumhur'un cesaret ve dirayetiyle bütün korkuluklar yıkılacak, bütün oyunlar bozulacaktır" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, '2023'e Doğru Aday Belli, Karar Net' temalı miting için Manisa'ya geldi. Manisa Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan miting öncesinde Atatürk, MHP Kurucusu Alparslan Türkeş ve tüm şehitler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu. Ardından vatandaşlara seslenen Devlet Bahçeli, "Hedefleri yüksek olanların küçük hesapları olamaz. Sevdası büyük olanların sesi kısık çıkmaz. Pirüpak inancı başarmaya azmetmek isteyenlerin karşısında hiçbir engel duramaz, hiçbir şer odağı tutunamaz. Sevmek için yürek, sürdürmek için emek vardır. Bizde mangal gibi yürek, müstesna bir emek var. Çıkarcılar bloğu ne millet sevdamızı bilebilir ne de ülke ve ülkeye adanmış hayatlarımızı anlayabilir. Aklımızla görüyor, kalbimizle işitiyoruz, vicdanımızla bakıyoruz, ruhumuzla ilerliyoruz. Biz Türkiye'yi çok seviyoruz. Taş taşa değmeyince duvar olmayacağını, birlik ve kardeşlik olmayınca dirlik kurulmayacağını ifade ediyoruz. Yıkılmamızı gözleyenler var, dikkat ediniz. Türkiye üzerinde emeli ve gözü olanlar var, tetikte olunuz. Bizim de Aydın, Manisa, Muğla Uşak'ımız var. Büyük bir milletimiz ve dünya üzerinde yıldız gibi parlayan kocaman ülkemiz var. Korkakların, yedi düvelinin üzerine gidiyoruz, biz yürüdükçe, direndikçe siliniyorlar. Daha güvenli, huzurlu, refah dolu Türkiye ulaşmak için canımızı dişimizi takıyor, gecemizi gündüze katıyoruz. Biz MHP'yiz, biz Cumhur İttifakıyız, biz Türkiye'yiz" dedi.

'2023 YILI FIRSAT VE DÖNÜM NOKTASIDIR'

2023 yılının muazzez bir fırsat ve Türk tarihi için dönüm noktası olduğunu belirten Bahçeli, "Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılı. Aynı zamanda cumhurbaşkanı ve 28´inci dönem milletvekillerin seçileceği sandık ve demokrasi yılıdır. Türkiye'ye tuzak kuranlar 2023'te alt edilecektir. Türkiye'ye zillete düşürmek isteyenler 2023'te yenilecektir. Emperyalizme umut bağlayanlar kenara itilecektir. Şehzadeler kenti Manisa devlet yönetiminin ilk durağı, ilk şehridir. Milli Mücadele'nin ateşi Manisa'dan körüklenmiştir. 2023'ün zafer yolu da inanıyorum ki Manisa'dan açılacaktır. Cumhurbaşkanı adayı bulabilmek için icazet yarışına girenler gelsinler Manisa'ya baksınlar. Koştura koştura ABD'de soluğu alan iş birlikçilerin yüreği yetiyorsa şu imrenilecek heyecan dalgasına kulak versinler. Adayımız belli, kararımız nettir. Cumhurbaşkanı adayımız da Recep Tayyip Erdoğan'dır. Zillet içinde bocalayanlar bu evetlerle donup kalacaklardır. 2023 seçimleri Türkiye'nin kaderini tayin edecektir. Ya geleceğimiz zillete düşüp heba ve heder olacaktır ya da Cumhur'un cesaret ve dirayetiyle bütün korkuluklar yıkılacak, bütün oyunlar bozulacaktır" diye konuştu.

'BU BİR FETÖ YÖNTEMİDİR, YENEMİYORSAN YIPRAT TAKTİĞİDİR'

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının belirsizliğini koruduğunu belirten Bahçeli, "Seçim takvimi belli olunca adaylarını da açıklayacaklarmış. 1,5 yıldır adayın kim olacağı tartışılıyor ama ortada aday yoktur. Kılıçdaroğlu, meydan okuyor ancak halen adayım diyemiyor, buna dili varmıyor. Malum belediye başkanlarını Erdoğan'la devamlı eş tutup, ona rakip olarak gösteriyorlar. Bu bir FETÖ yöntemidir, yenemiyorsan yıprat taktiğidir. Ne var ki henüz dış güçlerden bir aday ismi, bununla ilgili izin ve yetki belgesi alamadıklarını söyleyemiyorlar. Zillet partilerinin peş peşe ABD'nin yolunu aşındırmaları boşuna değildir. Birisi geliyor, birisi gidiyor, adeta okyanus ötesinde nöbete giriyorlar. İktidar ruhsatını ABD'de almak için kuyruğa girenleri Türk milleti sandığın başında bekleyecektir. Türkiye'de iktidarın yolu yabancı başkentlerden geçmez, geçemez. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Milletin üstünde bir güç ve kudretten de bahsedilemez. Zillet ittifakının siyaseti, sömürgeleşmiş bir siyasettir. Zillet ittifakının siyaseti teslimiyetçiliğin lobi faaliyetidir. Bunlardan hayır gelmez" ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ'NE ÖVGÜ

İngiltere'den Hollanda'ya, Almanya'dan Belçika'ya, Bulgaristan'dan Çekya'ya Parlamenter Sistem kaynaklı krizler yaşandığını aktaran Devlet Bahçeli, şunları söyledi:

"İngiltere'de neredeyse haftada bir başbakan değişmektedir. Şu trajikomik duruma bakınız ki, bu ülkede başbakanların görev süreleri marulun bozulma süresiyle mukayese edilmektedir. Türkiye'de ise Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle siyasi istikrar hamdolsun kurumsallaşmıştır. Koalisyonlar devri kapanmıştır fakat zillet ittifakı tekrar bu solmuş ve sararmış sayfayı açmanın peşindedir. Hükümet buhranları bitmiştir fakat zillet ittifakı bir kez daha söz konusu buhran dönemlerini yeşertmenin gayretindedir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin birinci dönemi gıpta edilecek kadar başarılıdır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin başarısı yarım kalmamalıdır. Bu başarı sekteye uğramamalıdır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ikinci dönemine geçilmiş olacaktır. Cumhur İttifakı, 85 milyon Türk vatandaşının gurur duyacağı, birlikte ve beraberce huzur, esenlik ve ekonomik gelişmişlik içinde yaşayacağı küresel güç Türkiye'nin mimarı olacaktır. Kılıçdaroğlu'nun rahatsızlığı bu yüzdendir. Zilletin diğer ortaklarının huzursuzluğu bu nedenledir. Ağızlarından düşürmedikleri güçlendirilmiş parlamenter sistem, siyasi istikrarsızlık yıllarına duyulan özlemdir. Müdahale edilen, iradesi ipotek altına alınan bir döneme özentiden başka bir şey de değildir. Parlamenter Sistem günahıyla sevabıyla Türkiye şartlarında miadını doldurmuş, arıza sinyali veren bu sistemin bakım, tamir ve onarım imkanı ise kalmamıştır. 6+1 formatlı masanın kuru gürültüsü tamamıyla Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne muhalefet üzerine bina edilmiştir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni Türk milleti kurmuş ve kabul etmiştir. Artık Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Türkiye'nin yönetim hayatına, Cumhur İttifakı da Türk milletinin hadimidir. 'Dünyanın falan yerinde bir rahatsızlık varsa, bana ne' dememeliyiz. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, `Ne işimiz var Suriye'de, ne arıyoruz Libya'da, ne yapıyoruz Irak'ta´ sözleri bizatihi Aziz Atatürk'le taban tabana zıttır, bütünüyle çelişmektedir. Biz dost çemberini genişletip barışın tarafı olmalıyız."

'KİMYASAL SİLAH KULLANILDI' İDDİASINA TEPKİ

Geçen günlerde ortaya atılan 'TSK, PKK'ya karşı kimyasal silah kullanıyor' iddialarına çok sert yanıt veren Devlet Bahçeli, "TSK'ya şerefsiz bir iftira atılmıştır. Pençe Kilit ile girilemez denilen yerler girildikçe, kimyasal silah kullanıldığını tedavüle sokmuşlardır. Hain her fırsatta hainliğini ve hayasızlığını gösterecektir. PKK'nın namussuz iftirasını önce CHP milletvekili, ardından HDP milletvekili Türkiye'yi soykırım yapmakla suçlamıştır. Türk Tabipler Birliği (TTB) Başkanı hemen PKK safına girmiştir. Tepkilerle öyle bir şey söylemedim diyerek kıvırmıştır. Şerefli Türk askerini suçlayan teröristtir, şerefsizdir, suçludur, dökülen şehit kanlarının vebali onların üstündedir. 'Türkiye'ye soykırımcı' diyen milletvekilinin TBMM'de işi olmaz. Bunları mahkemeye çıkarmak şarttır. TTB'nin kapatılması, başkanı bedel ödemesi haktır. Teröriste merhamet vatana ihanettir. Zulme sessizlik mazluma hakarettir" dedi.

Devlet Bahçeli, mitingin ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne geçti. (DHA) DHA-Politika Türkiye-Manisa Kenan YEŞİL Ersan ERDOGAN

2022-10-23 19:35:39



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