Bahçeli: 2023 seçimleri Türkiye'nin kaderini tayin edecek (2)



BELEDİYE BAŞKANINI ZİYARET ETTİ

MHP Genel Başkanı, mitingin ardından Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ü ziyaret etti. Sunum yapan Başkan Ergün, Manisa Büyükşehir Belediyesinin yaptığı çalışmalar, üretken belediyecilik anlayışı ve bütçe disiplini ile 30 büyükşehir belediyesi arasında birinci sırada olduğunu belirttti. Başkan Ergün, çalışmalarının karşılığını tarafsız kamuoyu yoklamalarında aldıklarını ve 2014 yılından bu yana Manisa'ya 5 milyar TL'lik yatırım yaptıklarını ifade etti.

MHP LİDERİ'NDEN BAŞKAN ERGÜN'E TEBRİK

Devlet Bahçeli, sunumun tamamlanmasının ardından Başkan Ergün'ü tebrik ederek, "Birinciliği almışsınız, bu birinciliğin üzerine bir yıldız koymamız gerekiyor. 30 tane büyükşehir içerisinden bu kadar güzel hizmet takdire şayan" dedi, ardından Büyükşehir Belediyesi anı defterin imzaladı. Ziyaretten sonra Cengiz Ergün ve Manisa Futbol Kulübü Başkanı Mevlüt Aktan, Bahçeli'ye çeşitli armağanlar takdim etti. Hatıra fotoğrafı çekildikten sonra akşam yemeğine katılan Bahçeli, kentten ayrıldı. DHA-Genel Türkiye-Manisa MANİSA,(DHA)

2022-10-23 21:30:09



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