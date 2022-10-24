Somaspor'un keyfi kaçtı

Yemeği de suyu da altın değerinde!

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SOMA, (DHA) TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta evinde Düzce Cam Düzcespor'a 3-2 yenilen Somaspor, Play-Off yolunda ağır yara aldı.Rakibi karşısında 2-0 geriye düşmesine rağmen beraberliği yakalayan ancak bitime 7 dakika kala penaltıdan kalesinde golü gören Somaspor, büyük üzüntü yaşadı. Grupta 15 puanla 10'uncu sıraya gerileyen Somaspor'da teknik direktör Burhanettin Basatemür, kritik bir maçı kaybettiklerini ifade ederek, "Galip de gelebilirdik. Ancak bir anlık hata bize yenilgiyi getirdi. Gerekli dersleri çıkarıp kaldığımız yerden devam edeceğiz" dedi.DHA-Spor Türkiye-Manisa / Soma SOMA, (DHA)

2022-10-24 11:48:24



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