Manisa'da devrilen hafif ticari araçta yaralanan 2 kardeş, kurtarılamadı



Vehbi SARIHAN/SARIGÖL(Manisa), (DHA)MANİSA'nın Sarıgöl ilçesinde, dün devrilen hafif ticari araçta yaralanan 7 kişiden Asiye Korkmaz (8) ile kardeşi Elif Ebrar Korkmaz (1), tedavi gördükleri hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, dün saat 21.00 sıralarında AlaşehirDenizli kara yolu Dindarlı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Alaşehir'den Buldan yönüne giden Bilal Bozkurt´un (35) direksiyon kontrolünü yitirdiği 27 P 6219 plakalı hafif ticari araç devrildi. Kazada, sürücü Bilal Bozkurt ile eşi Pervin (28) ve oğlu Muhammed Ali Bozkurt (9), akrabaları Filiz Korkmaz (49), onun çocukları Furkan (13), Asiye ve Elif Ebrar Korkmaz yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Yaralılardan Asiye ve Elif Ebrar Korkmaz kardeşler, bugün sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. Diğer yaralıların ise hastanedeki tedavileri devam ediyor.

Araçtakilerin, Alaşehir'den akrabalarını ziyaret ettikten sonra Aydın'daki evlerine dönerken meydana geldiği öğrenildi.

Ölen kardeşlerin cenazeleri toprağa verilmek üzere memleketleri Aydın'a gönderilecek. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Sarıgöl Vehbi SARIHAN

2022-10-24 12:09:11



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