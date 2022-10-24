Servis minibüsü şarampole düştü: 5'i öğrenci 6 yaralı



Nurettin DOĞAN/ ALAŞEHİR (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde servis minibüsünün şarampole düştüğü kazada şoför ile 5 öğrenci yaralandı.

Mehmet Uysal (55), Menderes Mahallesi'ndeki Alaşehir Yıldırım Beyazıt İlkokulu'nun 14 öğrencisini, saat 16.00 sıralarında 45 AIA 866 plakalı servis minibüsü ile alıp, Narlıdere Mahallesi'ndeki evlerine götürmek üzere yola çıktı. AlaşehirSarıgöl kara yoluna geldiklerinde Uysal, iddiaya göre, önündeki aracın aniden durması üzerine, çarpmamak için frene fazla basınca, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan minibüs, savrulup, karşı şeride geçerek 5 metre yükseklikten yol kenarındaki üzüm bağına düştü. Kazada, ön kısmı bağdaki asmalara çarparak duran minibüsün şoförü Uysal ile taşıdığı 14 öğrenciden Zehra Çakmak (6), Zeynep Çakmak (9), Berat Kayaslan (7), İbrahim Kayaslan (9) ve Kerim Saka (9) yaralandı. Diğer 9 öğrenci ise kazayı yara almadan atlattı. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan öğrenciler ambulanslarla Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların durumunun iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Manisa / Alaşehir Nurettin DOĞAN

2022-10-24 17:30:55



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