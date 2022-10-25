Köpekten kaçan Eren'e kamyonet çarptı, kaza anı kamerada

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Ersan ERDOĞAN/ MANİSA, (DHA)MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde Eren Kılınç (7), kendisine saldıran sokak köpeğinden kaçmaya çalışırken, kamyonetin çarpması sonucu ağır yaralandı. kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, dün saat 18.40 sıralarında Yunusemre ilçesi Cumhuriyet Mahallesi 5005 Sokak'ta meydana geldi. Ekmek almak için evden çıkan Eren Kılınç, bakkal dönüşü bir sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Köpekten kaçmak isterken yola fırlayan Eren'e o sırada sokaktan geçen kamyonet çarptı. Yaralanan Eren, kamyonet sürücüsü tarafından Manisa Celal Bayar Üniversite Hastanesi'ne götürdü. Yoğun bakıma alınan Eren'in hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi. Eren'in ailesinin kamyonetin sürücüsünden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Öte yandan Eren'in köpekten kaçtığı ve kamyonetin çarptığı anlar, bölgedeki güvenlik kameralarına yansıdı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa Ersan ERDOĞAN

2022-10-25 18:37:55



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