Rayların kenarındaki ağaç, geçişi sırasında trenin üzerine devrildi



Nurettin DOĞAN/ ALAŞEHİR (Manisa), (DHA)- MANİSA'da, Uşak'tan İzmir yönüne gitmekte olan trenin üzerine, geçişi sırasında söğüt ağacı devrildi.

Olay, saat 19.00 sıralarında Alaşehir ilçesine bağlı Çağlayan Mahallesinde meydana geldi. Uşak'tan İzmir yönüne gitmekte olan A.D. (32) yönetimindeki 32607 sefer sayılı trenin üzerine, Çağlayan Mahallesine mevkisine geldiği sırada, rayların kenarında bulunan söğüt ağacı devrildi. Olayda trenin bir camı kırılırken, görevliler ve yolculardan yaralanan olmadı. Devrilen ağaç ekiplerin çalışmasıyla kaldırılırken, tren ise seferine yaklaşık 30 dakikalık bir gecikme ile devam etti. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Manisa / Alaşehir Nurettin DOĞAN

2022-10-25 23:32:15



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