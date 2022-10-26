Yürüme engelli gibi davranan dilenci, zabıtayı görünce kaçtı

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Ersan ERDOĞAN/MANİSA, (DHA)MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde yürüme engelli gibi davranıp, dilenen Recep Çakır (22), zabıtayı görünce kaçtı. Sulama kanalında yakalanan Çakır'a, idari para cezası kesildi.

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, İzmir-İstanbul yolu Şehzadeler ilçesi Gediz Kavşağı ışıklarında yürüme engelli gibi davranıp, dilenen bir kişi olduğu ihbarı aldı. Dilenen Recep Çakır, gelen ekipleri görünce kaçıp, Manisa Büyükşehir Belediyesi Otogarı önündeki su kanalına girdi. Sudan çıkarılıp, ekiplerce Zabıta Dairesi Başkanlığı'na götürülen Çakır'ın üzerinden çıkan 120 TL'ye el konuldu. Çakır'a ayrıca Kabahatler Kanunu kapsamında 277 TL para cezası kesildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa Ersan ERDOĞAN

2022-10-26 12:03:48



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