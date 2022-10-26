Yolun karşısına geçmek isterken kamyonetin çarptığı anlar kamerada



Emre SAÇLI/ SALİHLİ (Manisa), (DHA)MANİSA'nın Salihli ilçesinde, yolun karşısına geçmek isterken kamyonetin çarptığı Ali Eren Uluğ (74), ağır yaralandı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaza, saat 13.30 sıralarında İzmirAnkara karayolu Bülent Ecevit Köprülü Kavşağı yan yolunda meydana geldi. Ankara'dan İzmir yönüne gitmekte olan Mehmet B. (43) yönetimindeki kamyonet, yolun karşısına geçmeye çalışan Ali Eren Uluğ'a çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan Ali Eren Uluğ, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Uluğ'un sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi.

Öte yandan kaza anı, çevredeki bir iş yerine ait güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kamyonetin sürücüsü Mehmet B. gözaltına alınırken, kazayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Salihli Emre SAÇLI

2022-10-26 18:30:24



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