Hafif ticari araç, kamyona çarpıp şarampole devrildi; sürücü ve eşi yaralı

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Emre SAÇLI/MANİSA, (DHA)MANİSA'nın Salihli ilçesinde kamyona arkadan çarpıp, şarampole devrilen hafif ticari aracın sürücüsü İbrahim Tümer (70) ile eşi Hatice Tümer (70), ağır yaralandı.

Kaza, dün saat 23.30 sıralarında İzmir-Ankara kara yolu Demirci yol kavşağında meydana geldi. Kula'dan Salihli yönüne giden İbrahim Tümer'in kullandığı 35 N 5407 plakalı hafif ticari araç, ışıklı kavşakta Muzaffer Ü. (65) yönetimindeki 03 VS 686 plakalı kamyona arkadan çarpıp, şarampole devrildi. İhbarla gelen ekipler, araçta sıkışan sürücü Tümer ile eşi Hatice Tümer'i çıkarıp, Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan çiftin hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Salihli Emre SAÇLI

2022-10-27 10:11:58



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