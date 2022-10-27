Manisa FK kara bulutları dağıtacak



MANİSA, (DHA) - Spor Toto 1'inci Lig'de üst üste Eyüpspor'a yenilip, evinde Altay ve Çaykur Rizespor'la berabere kalan Manisa Futbol Kulübü, kötü gidişata dur diyecek. Bu hafta deplasmanda Gençlerbirliği'nin rakibi olacak siyah-beyazlılarda tüm planlar galibiyet üzerine kurulurken, teknik direktör Levent Eriş yeniden çıkışa geçeceklerini söyledi. Ligin henüz ilk bölümünde mücadeleden asla vazgeçmeyeceklerini belirten Eriş, "Biçim için son derecek önemli bir sınava çıkacağız. Ankara'dan istediğimiz sonucu alacağımıza inanıyorum" dedi.

Öte yandan Manisa FK'nın genç futbolcusu Osman Burak Destan ameliyat oldu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Osman Burak Destan, sağ ayak çapraz bağ ameliyatı olmuştur. Futbolcumuza geçmiş dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede daha güçlü bir şekilde aramıza dönmesini bekliyoruz" ifadeleri kullanıldı. DHA-Spor Türkiye-Manisa MANİSA, (DHA)

2022-10-27 10:33:58



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