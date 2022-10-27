Manisa Adliyesi girişine bırakılan şüpheli çantadan kıyafet çıktı



Ersan ERDOĞAN/MANİSA, (DHA)MANİSA Adliyesi´nin giriş kapısı önündeki duvar dibine bırakılan çanta tedirginliğe neden oldu. Bomba imha uzmanlarının müdahale edeceği sırada bölgeye gelen Suriyeli Muhammed Heysem'in (24), kendisine ait olduğunu söylediği çantadan kıyafetler çıktı.

Manisa Adliyesi´nin giriş kapısı önündeki duvar dibine bırakılan çantayı görenler, polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip geldi. Polis, bölgede güvenlik önlemi aldı, bomba imha ekiplerine haber verildi. Ekipler müdahaleye hazırlanırken alana gelen Suriye uyruklu Muhammed Heysem, çantanın kendisinin olduğunu söyledi. Heysem'den polis eşliğinde çantayı açması istendi. Çantadan Heysem'in kıyafetleri çıkınca, çevredekiler de rahatladı. Dolandırıldığını ve şikayetçi olmak için adliyeye geldiği belirten Heysem, çantasını ise ağır olduğu için duvar dibine bıraktığını belirtti. Polis, işlemlerin ardından çantayı sahibine teslim etti. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa Ersan ERDOĞAN

2022-10-27 17:04:38



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