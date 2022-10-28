Manisa BŞB zincir kırmak istiyor

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MANİSA, (DHA)TÜRKİYE Basketbol Süper Ligi'ndeki ilk sezonunda 4 haftada 1 galibiyet, 3 mağlubiyet alan Manisa Büyükşehir Belediyespor, yarın Gaziantep Basketbol deplasmanında zincir kırmaya çalışacak. Karataş Şahinbey Spor Salonu'ndaki mücadele saat 13.00'te start alacak. Gaziantep temsilcisi de bu sezon oynadığı 4 maçta 1 galibiyetle yetindi.DHA-Spor Türkiye-Manisa MANİSA, (DHA)

2022-10-28 11:17:30



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