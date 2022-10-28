Otobüse çapalı saldırı; panik anları kamerada



Ersan ERDOĞAN/MANİSA, (DHA)-MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde şizofreni hastası olduğu belirtilen kişi içerisinde 14 yolcunun bulunduğu halk otobüsüne çapayla saldırdı. 2 yolcunun yaralandığı olayda yaşanan panik, otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 12.30 sıralarında Şehzadeler ilçesinde meydana geldi. Şizofreni hastası olduğu belirtilen kişi, Bülent Kayalı (63) idaresindeki 45 D 0086 Manisa Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi'ne bağlı özel halk otobüsüne çapayla saldırdı. Yolcu almak için durağa yanaşan otobüse yaklaşan çapalı saldırgan, önce otobüsün kaputuna vurdu. Ardından da elindeki çapayla camlarına vurarak, patlattı. Cam kırıkları üzerine düşen yolculardan 2 kadın hafif yaralandı. Saldırgan, olayın ardından kaçtı. Otobüs şoförü Kayalı, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

PANİK ANLARI KAMERADA

Saldırı sırasında sürücü ve yolcuların yaşadığı panik anları halk otobüsünün kamerasına yansıdı. Büyük korku yaşadıklarını dile getiren şoför Bülent Kayalı, "Yolcu almak için durağa yanaştığımda şahıs karşı taraftan elinde büyük bir çapayla önce sağ tarafa vurdu. Ben durakta durunca tam yolcu binerken şahıs sağ taraftan gelip cama vurmaya başladı. İçeride panik havası yaşandı. İki kadın yolcunun ayağında cam kırıkları nedeniyle sıyrıklar meydana geldi" dedi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa ERSAN ERDOĞAN

2022-10-28 17:59:21



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