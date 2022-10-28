Celeplerin kavgası: 3 yaralı



Hasan YİĞEN/MANİSA, (DHA)MANİSA'da Hasan Hüseyin G., aralarında husumet olan kendisi gibi celeplik yapan Özkan Otlu'yu (50) tabancayla, oğlu Yunus Otlu'yu (27) da darbederek yaralayıp kaçtı. Kendisi de kavgada darbedilip yaralanan Hasan Hüseyin G., tedavi için gittiği Salihli Devlet Hastanesi'nde polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı.

Olay, saat 14.00 sıralarında, Kula ilçesi 4 Eylül Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde meydana geldi. Kula'da hayvan alım satımıyla uğraşan Hasan Hüseyin G., aralarında para meselesi nedeniyle husumet bulunan Özkan Otlu ve oğlu Yunus Otlu'yla yolda karşılaştı. Taraflar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada Yunus Otlu, darbedilerek, babası Özkan Otlu ise Hasan Hüseyin G.'nin tabancasından çıkan kurşunlarla yaralandı. Kendisi de kavgada darbedilen Hasan Hüseyin G. kaçtı.

TEDAVİYE GİTTİ, POLİSE YAKALANDI

Çevredekilerin ihbarıyla, olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı baba-oğula ilk müdahaleyi bu sırada olay yerinden geçen 2 hemşire yaptı. Yaralı baba-oğul, ambulansla Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Özkan Otlu, ileri tetkik ve tedavisi için Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Polis, kaçan Hasan Hüseyin G.'yi kendi imkanlarıyla tedavisini yaptırmak için gittiği Salihli Devlet Hastanesi'nde yakalayıp, gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Kula Hasan YİĞEN

2022-10-28 18:01:28



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.