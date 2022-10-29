Halk otobüsü şoförü, Emine'yi, yolcuyla tartışırken ezmiş; o anlar kamerada



Ersan ERDOĞAN/MANİSA, (DHA)MANİSA'da, yaya geçidinde Emine Parlak'a (45) çarpıp ölümüne neden olan halk otobüsü şoförü Ali Uyan (55) 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan 4 yıl hapse çarptırıldı. Karar, istinaf mahkemesine taşınıp, Uyan'a 'bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan ceza istendi. Hakkında 1,5 milyon liralık maddi tazminat davası da açılan Uyan'ın, kaza anına dair otobüs içi kamerası görüntülerinde, telefonla konuşup yanaştığı durakta, otobüste bir yolcuyla tartıştığı, hareket ettiği sırada kazanın yaşandığı görüldü.

Kaza, 5 Ocak günü saat 17.00 sıralarında, Yunusemre ilçesi Uncubozköy Mahallesi Cemal Ergün Caddesi ile 5515'inci Sokak kavşağında meydana geldi. Ali Uyan yönetimindeki 45 D 0034 plakalı halk otobüsü, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Emine Parlak'a çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yere düşen Parlak, otobüsün altında kaldı. Çevredekiler durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekibinin otobüsün altından çıkardığı Parlak, kaldırıldığı Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Gözaltına alınan ve işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen otobüs şoförü Uyan, tutuklandı.

Ali Uyan hakkında Manisa 4'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. 24 Şubat'taki ilk duruşmada Uyan, tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi. Dava 14 Haziran'da sonuçlandı. Şoför Ali Uyan, 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

'BİLİNÇLİ TEAKSİRLE ÖLÜME NEDEN OLMAKTAN' CEZA VERİLMESİNİ İSTEDİ

Emine Parlak'ın avukatı Mehmet Arslan, kararı istinaf mahkemesine taşıyıp, otobüs şoförüne 'bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan ceza verilmesini istedi. İstinaf mahkemesinden gelecek karar beklenirken Parlak'ın ailesi, avukatlar aracılığıyla otobüs şoförü Arslan hakkında, önceki gün Manisa 3'üncü Asliye Hukuk Mahkemesi'nde 1,5 milyon TL'lik maddi tazminat davası açtı.

Davalar sürerken, kazaya dair araç içi kamera görüntüleri de ortaya çıktı. Şoför Uyan'ın telefonla konuşarak yanaştığı durakta, otobüsteki bir yolcuyla tartıştığı, tekrar hareket ettiği sırada da kazanın yaşandığı belirlendi.

Avukat Mehmet Arslan, "Soruşturma aşamasında alınan trafik bilirkişi raporunda otobüs şoförü asli kusurlu sayıldı. Daha sonra yargılama aşamasında istenen Adli Tıp Raporu'nda yine şoför asli kusurlu sayıldı. Ancak yapılan yargılamada şoför 'taksirle ölüme neden olmak' suçundan 4 yıl gibi düşük gördüğümüz bir ceza aldı. Şoförün daha yüksek bir ceza almasını savunuyoruz. Şoför otobüs cebine girmiyor, arka arkaya kural ihlalleri var. Hayatını kaybeden Emine Parlak ise yaya geçidinden geçiyor. Şoför otobüs içerisinde bir kişiyle tartışıyor, bu sırada bir yolcuyu indiriyor, derken göz göre göre bir kişinin ölümüne neden oluyor. Karara itiraz ettik. Ayrıca geçtiğimiz gün hem belediye hem de şoföre karşı tazminat davası açtık. Şoför 1996 yılından beridir bu işi yaptığını söylüyor, ancak burada gerekli tedbir ve özeni göstermiyor. Yaya yoluna bakmıyor, durak cebine girmiyor. Bu kaza neredeyse bilerek ve isteyerek gerçekleşiyor. Biz bunun neredeyse cinayet olduğunu düşünüyoruz. 'Bilinçli taksir'den ceza almasını istiyoruz" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Manisa Ersan ERDOĞAN

2022-10-29 12:36:07



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