Manisa'da 19 yıl önce yanan orman yeniden yeşillendi



Ersan ERDOĞAN/MANİSA, (DHA)MANİSA'da, 19 yıl önce çıkan yangında küle dönen orman, yapılan ağaçlandırma çalışmaları ile yeniden yeşillendi.

Yunusemre ilçesi Uncubozköy mevkisinde 27 Ağustos 2003 tarihinde çıkan orman yangınında 107 hektarlık alan zarar gördü. Aynı yıl içinde gerçekleştirilen ağaçlandırma çalışmaları sonucu toprakla buluşan fidan ve tohumlar bugün birer ağaca dönüştü, alan yeniden yeşillendi.

Bölgede incelemelerde bulunan Manisa Orman İşletme Müdürü Fatih Öztürk, yanan orman alanlarının bir karış toprağının bile başka bir amaç için kullanılamayacağını, tekrar yıl içinde ağaçlandırıldığını söyledi. Bölgeye yangından sonra kızılçam, fıstıkçamı, akasya ve servi türlerinde 36 bin fidan dikilip, tohum takviyesi yapıldığına dikkati çeken Öztürk, ormanları ağaçlandırmak kadar koruyup yaşatmanın da önemli olduğunu vurgulayıp, vatandaşları duyarlı olmaları noktasında uyardı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Manisa Ersan ERDOĞAN

2022-10-29 14:45:05



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