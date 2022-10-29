Oğlunun öldüğü kazada yaralanan baba da 19 gün sonra yaşamını yitirdi



Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA)MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, kamyonetle çarpışan motosikletin sürücü Ferdi Badan'ın (35) ardından, aynı kazada ağır yaralanan babası Devran Badan (72) da 19 gün sonra yaşamını yitirdi.

Kaza, 10 Ekim günü saat 13.00 sıralarında Turgutlu'nun kırsal Musulcalı Mahallesi Maden Köprüsü Kavşağı'nda meydana geldi. İzzettin'den Musulcalı Mahallesi yönüne giden Yılmaz Seven (40) yönetimindeki 45 UA 499 plakalı kamyonet ile karşı yönden gelen ve ova yoluna dönüş için manevra yamak isteyen Ferdi Badan'ın kullandığı 45 ZC 0622 plakalı motosiklet çarpıştı. Kamyonet su olmayan kanala uçtu.

Kazada, motosiklet sürücüsü Ferdi Badan hayatını kaybetti, arkasında oturan babası Devran Badan ise ağır yaralandı. Devran Badan, ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Kazanın ardından jandarma tarafından gözaltına alınan kamyonet sürücüsü Seven, tutuklandı.

Devran Badan da bugün, 19 gündür tedavi gördüğü hastanede, doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı. Devran Badan'ın cenazesi, bugün öğlende Musulcalı Mezarlığı'nda toprağa verildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Manisa / Turgutlu Doğan ÇİZMECİ

2022-10-29 15:22:40



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